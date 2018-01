STJ suspende despejo de sem-terra em fazenda do MS O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a ordem de despejo dada pela Justiça Federal para a retirada das 1.057 famílias de sem-terra que ocupam a Fazenda Teijin, em Nova Andradina, sudeste do Mato Grosso do Sul, a 370 km de Campo Grande. A liminar, expedida no final da noite de terça-feira pelo presidente em exercício do tribunal, Francisco Peçanha Martins, foi comemorada hoje com rojões pelos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Federação dos Agricultores do Mato Grosso do Sul (Fetagri), que controlam a área de 28,5 mil hectares. Desde o dia 12, eles vigiam as porteiras e mantêm 10 mil cabeças de gado confinadas em uma área de 400 hectares. Depois da decisão do STJ, os líderes deram prazo de 24 horas para que o proprietário Shigeaki Hayashi retire o gado. Segundo o coordenador Adelar Belo, se até o meio-dia de amanhã o rebanho não for removido, os bois serão soltos na BR-327, rodovia que liga Nova Andradina ao sul do Estado e ao Paraguai. O advogado do fazendeiro, Diamantino Silva Filho, disse que o gado não será retirado. "Se houver a soltura, quem o fizer terá de arcar com as conseqüências." Silva Filho vai entrar com recurso contra a decisão do STJ. O prazo é de 10 dias, mas ele espera propor a medida até o início da próxima semana. Falta de contingente O despejo dos sem-terra tinha sido determinado pelo juiz Jairo da Silva Pinto, da Vara Federal de Dourados, com base em decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo, que atendeu um pedido de reintegração de posse feito pelo proprietário. O juiz havia determinado o uso de força policial para retirar as famílias. Como a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado alegavam falta de contingente para a operação, o advogado da Teijin pretendia recorrer à Força Nacional, que, desde o início do mês, mantém 200 homens na região. Na fazenda, os sem-terra estão preparados para resistir a uma eventual tentativa de despejo. "Se tentarem, vamos ter aqui um novo Eldorado dos Carajás", disse o líder Joceli dos Santos, do MST, referindo-se à tentativa de desocupação de uma rodovia no sul do Pará pela Polícia Militar que resultou na morte de 21 sem-terra, há dez anos. Segundo Santos, as armas do grupo são as ferramentas usadas na lavoura e "a disposição de morrer por um sonho", como declamou, numa preleção feita aos sem-terra. O líder reuniu os integrantes na porteira da fazenda para anunciar a decisão do STJ, favorável aos acampados. "A luta de classe não pára aqui, pois na burguesia não podemos confiar." Ele disse que as porteiras da fazenda só serão desobstruídas depois que o Incra retomar o assentamento das famílias. Os trabalhos de demarcação dos 1.057 lotes foram interrompidos assim que a Justiça deu a liminar favorável ao dono do imóvel. Os 28 funcionários que continuam na fazenda, segundo ele, não são reféns. "Eles nos apóiam e também serão assentados." A disputa pelas terras começou em 2001, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, com base em laudo do Incra que atestava a improdutividade da área, assinou decreto de desapropriação. O dono contestou a desapropriação e obteve laudos judiciais confirmando a produtividade da fazenda. Matéria alterada às 16h47 para o acréscimo de informação