STJ rejeita soltura a executivos e a operador do PMDB

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Francisco Falcão, negou pedidos para libertar três pessoas presas após a deflagração da sétima fase da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, em novembro.

São elas o lobista Fernando Antonio Falcão Soares, o Fernando Baiano, apontado pela PF como operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobrás, o presidente da OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, e o diretor financeiro da empreiteira, Mateus Coutinho de Sá Oliveira.

O trio está detido desde meados de novembro e a expectativa é de que passem a virada do ano na prisão. As decisões de Falcão, que rejeitou três pedidos de liminar em habeas corpus, foram divulgadas ontem pela assessoria de imprensa do STJ. Os pedidos de liminar foram apresentados ao tribunal antes do Natal. A defesa de Fernando Baiano entrou com o recurso no STJ no dia 24 e os dirigentes da OAS, um dia antes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.