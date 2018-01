STJ rejeita recurso de Maluf contra jornal O Estado O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Salim Maluf, não conseguiu fazer com que fosse admitido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o recurso interposto no Tribunal de Justiça de SP insistindo no reconhecimento de afronta à sua imagem e à sua honra pelo jornal ´O Estado de S. Paulo´. A Quarta Turma do STJ, em decisão unânime, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do ex-prefeito. Paulo Maluf impetrou ação de indenização, por danos morais, contra o jornal na 35ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital Paulista em razão de ofensas contra ele que teriam sido feitas quando da publicação do editorial denominado "Queima de Arquivo". Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O ex-governador foi condenado a ressarcir o jornal pelas custas processuais, corrigidas a partir da data dos respectivos desembolsos. As duas partes apelaram. O TJSP não acolheu a apelação de Maluf e deu provimento à do jornal para elevar a verba honorária a 15% do valor da causa. O tribunal considerou que o editorial não imputou crime ao ex-prefeito, nem disse, diretamente, que ele praticou ilícitos, limitando-se a afirmar que o ex-governador tem o comando político do grupo que praticou irregularidades. Inconformado, Maluf interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado pelo TJSP. Pleiteando a subida do recurso para o STJ, a defesa do ex-prefeito interpôs um agravo de instrumento sustentando ofensa aos artigos 12 e 49 da Lei de Imprensa e 927 do Código Civil, insistindo no reconhecimento de afronta à sua honra e à sua imagem. O ministro Cesar Rocha negou provimento ao agravo, considerando que "não merece censura o decisório agravado. Com efeito, o acolhimento da pretensão recursal demandaria necessariamente o reexame de matéria de fato, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ".