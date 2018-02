STJ rejeita pedido de condenação do ex-prefeito Palocci Os ministros da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitaram o recurso do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o ex-prefeito de Ribeirão Preto Antonio Palocci, hoje deputado federal pelo PT e integrante da equipe de transição do governo da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT). O MP pedia a condenação de Palocci por improbidade administrativa por ter autorizado a contratação de serviços de informática sem licitação, durante sua gestão na cidade do interior paulista.