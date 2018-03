STJ rejeita mais um recurso de Dantas O ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou mais um pedido de liminar em habeas corpus preventivo do banqueiro Daniel Dantas, investigado na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Dantas tentava suspender uma ação penal e um inquérito policial que tramitam contra ele na 6ª Vara Criminal de São Paulo. A defesa aponta ilegalidade na busca e apreensão de discos rígidos do Banco Opportunity. Segundo o STJ, o ministro rejeitou a liminar por entender que "não há perigo de demora ou argumentos que justifiquem a suspensão da ação penal e do inquérito".