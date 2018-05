STJ quer mínimo de 80% trabalhando na Justiça Eleitoral

Castro Meira atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União (AGU), que considera a paralisação ilegal. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro concedeu uma liminar estabelecendo limites ao movimento para que, nos dias de greve, seja mantida no trabalho uma equipe com no mínimo 80% dos servidores, sob pena de multa diária de R$ 100 mil a ser paga pelas entidades representativas da categoria.

A Advocacia Geral acionou o STJ a pedido do presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, que estava preocupado em garantir os serviços, especialmente no período pré-eleitoral, e em evitar prejuízos futuros que afetassem os procedimentos para a realização do pleito.