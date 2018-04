STJ permite realização da convenção do PMDB

Segundo o site do STJ, a ação aceita inicialmente pelo TJ-DF foi impetrada sob o argumento de que a condução do processo da convenção do partido teria afrontado as diretrizes e o estatuto do partido. Já a direção do PMDB argumentou que "as eleições internas de partidos políticos são precedidas de grande disputa, sendo que essas discussões envolvem matéria interna corporis e não devem ser objeto de análise do Judiciário, exceto quando não observadas as regras impostas pelo estatuto do partido e pelos insuperáveis princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal". Para o presidente do STJ, a suspensão da convenção na véspera do evento, quando a estrutura já estava toda montada, causava desordem e também insegurança jurídica.