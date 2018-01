STJ pede licença para processar Itamar O presidente interino do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nilson Naves, pediu nesta quinta-feira autorização à Assembléia Legislativa de Minas Gerais para processar o governador Itamar Franco (PMDB) pelos crimes de injúria e difamação que teriam sido praticados contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Itamar Franco afirmou, durante palestra realizada no Rio de Janeiro, que Fernando Henrique teria liberado recursos para peemedebistas em troca de votos para Michel Temer (PMDB-SP) na convenção para a escolha da cúpula do partido, ocorrida no ano passado. O caso chegou ao STJ porque o procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, atendeu a um pedido do então ministro da Justiça, José Gregori, que cumpria uma determinação do presidente da República. ?A investidura virulenta do senhor Itamar Franco alcança, de forma direta e absolutamente irresponsável, a minha honra pessoal e funcional?, reclamou Fernando Henrique. Brindeiro está em seu quarto mandato como chefe do Ministério Público Federal graças a indicações de Fernando Henrique. Ao oferecer a denúncia contra Itamar Franco, ele afirmou que o governador mineiro atingiu a honra pessoal e funcional do presidente da República. O procurador-geral acrescentou que Itamar teria sugerido a possibilidade de Fernando Henrique fraudar o sistema eletrônico de votação. O governador mineiro também teria dito que o governo federal estava sob ?corrupção endêmica, suspeito de comprar votos para a reeleição e de ter subavaliado o sistema Telebrás?. Nilson Naves pediu licença à Assembléia de Minas antes de abrir o processo criminal contra Itamar porque essa cautela está prevista na legislação brasileira.