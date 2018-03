STJ pede autorização da Câmara para processar Arruda

O pedido ainda não chegou à Câmara Legislativa, mas o presidente da Casa, Cabo Patrício (PT), já afirmou que, assim que o documento estiver em mãos, será lido na primeira sessão do plenária oportuna. "A orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, após oferecida a denúncia contra Governador de Estado, a providência primeira é o pedido de autorização à Assembleia Legislativa", afirma despacho do ministro Fernando Gonçalves, do STJ. Pelo menos 16 dos 24 deputados distritais precisam aprovar o pedido do STJ para que o governador seja processado.

Além do governador, o ministro pediu abertura de ação penal contra todos os envolvidos na tentativa de suborno do jornalista Edson Sombra. São eles: o ex-diretor da Companhia Elétrica de Brasília Haroaldo de Carvalho, o ex-deputado distrital Geraldo Naves (DEM), o ex-secretário de Comunicação Wellington Moraes, o sobrinho do governador Rodrigo Arantes e o ex-conselheiro do Metrô de Brasília Antonio Bento. Todos eles devem ser notificados ainda hoje.