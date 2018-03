STJ nega pedido de Dantas e mantém juiz no caso Por quatro votos a um a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas-corpus pedido pela defesa do banqueiro Daniel Dantas para anular os atos da operação Satiagraha, ou, pelo menos, afastar o juiz Fausto De Sanctis das investigações. A defesa alegava que o magistrado era parcial e se comportava praticamente como um "inimigo" de Daniel Dantas na condução do processo.