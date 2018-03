STJ nega pedido de Arruda para permanecer em hospital O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Fernando Gonçalves negou ontem à noite o pedido da defesa do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), para que ele permanecesse no hospital ao menos pelos próximos dias, para se tratar de lesão coronariana constatada em exame realizado ontem. O ministro considerou que o documento médico anexado ao pedido da defesa de Arruda não indica a necessidade de imediata hospitalização.