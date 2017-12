STJ nega habeas-corpus para filho de ex-governador do Pará A ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou nesta sexta-feira um pedido de habeas-corpus para Marcelo França Gabriel, filho do ex-governador do Pará, Almir Gabriel. Marcelo e outros nove acusados foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Rêmora, que investiga fraudes em licitações públicas e na Previdência no Pará. Nesta quinta, o advogado de Marcelo, Clodomir Araújo, havia entrado com um pedido de habeas-corpus no Tribunal Regional da 1ª Região. De acordo com ele, seu cliente não praticou nenhum crime e sua prisão não passa de uma ação política movida por adversários do ex-governador. Na ausência do relator, a ministra do STJ decidiu que, apesar da alegação da defesa, não se pode aceitar o pedido sob pena de se estar suprimindo uma instância. Com a decisão, Marcelo e os outros acusados que pediram habeas-corpus permanecerão presos. A prisão temporária tem um prazo de cinco dias, prorrogáveis por outros cinco, quando se julga necessário.