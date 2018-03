STJ nega habeas-corpus a juiz Nicolau dos Santos Neto O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, habeas-corpus ao juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, condenado pelo desvio de verbas de uma obra no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP). A defesa pretendia cassar a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) para julgar o recurso à condenação do juiz por crime de tráfico de influência.