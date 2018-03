STJ nega habeas corpus a acusado da morte de vereador

O vereador Nalin foi morto a tiros por um homem encapuzado que invadiu sua casa, no centro de Analândia, cidade da região de São Carlos, no interior paulista. A Justiça entendeu que o crime fora político. O vereador atacava a administração do município, controlada pela família do acusado - seu irmão, José Roberto Perin, foi prefeito da cidade. Testemunhas disseram que o suspeito havia se encontrado com o autor dos disparos, um conhecido "matador", dois dias antes do crime. Escutas telefônicas flagraram conversas entre os dois. Acusado de intimidar testemunhas, Perin ficou seis meses na prisão, até ser solto com base num vídeo que o TJ entendeu ser falso. Se for preso, ele deverá ser levado a júri popular. Os advogados ainda vão tentar um novo recurso.