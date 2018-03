STJ nega habeas a Humberto Braz, preso na Satiagraha O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, negou hoje novo pedido de liberdade a Humberto José da Rocha Braz, ex-presidente da Brasil Telecom, considerado braço direito do banqueiro Daniel Dantas, sócio-fundador do Banco Opportunity. Braz foi preso pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Satiagraha, acusado de oferecer US$ 1 milhão a um delegado da corporação para que o nome de Dantas e de familiares do banqueiro fossem excluídos das investigações. A tentativa de suborno foi filmada pela Polícia Federal e usada como argumento para o pedido de prisão preventiva. Dantas, Braz e Hugo Chicaroni, também acusado da tentativa de suborno, foram denunciados pelo Ministério Público (MP) por corrupção ativa. A denúncia foi aceita pelo juiz da 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis. O Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF-3) já havia negado, no início da semana, o pedido de liminar em habeas-corpus para que Braz fosse solto. Então, os advogados do assessor de Dantas recorreram ao STJ, que também negou a liminar. Eles podem recorrer agora ao Supremo Tribunal Federal (STF). Braz e Chicaroni são os únicos investigados pela PF que continuam presos. Os outros 22 envolvidos, incluindo Dantas, o megainvestidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, já foram soltos por decisão do presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes.