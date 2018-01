STJ mantém prisão de ex-maridos atrasados com pensão O presidente interino do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nilson Naves, manteve decretos de prisão civil contra dois ex-maridos, um de São Paulo e outro de Mato Grosso, que não pagaram pensão alimentícia durante mais de um ano. O primeiro caso envolve uma ação de execução de alimentos proposta por M.P.P. contra S.C.D., referente ao período de agosto de 1998 a outubro de 1999. O valor atual da dívida chega a quase R$ 35 mil, segundo o STJ. De acordo com um dos advogados, a ex-mulher se encontra em situação de penúria, não tendo condições de se alimentar adequadamente e nem de cuidar de sua saúde. A prisão do ex-marido foi decretada após o descumprimento do acordo para pagar a dívida com duas promissórias nos valores de R$ 3 mil e R$ 30 mil (emitidas pela mãe do acusado), até dezembro de 2000, informou o STJ. No outro caso, M.P.A.C. entrou na Justiça para representar o filho menor, a fim de receber de G.B.B. pensões relativas ao período de julho de 1996 a junho de 2000. "O objetivo da mãe do exeqüente, longe do recebimento do quantum reclamado, outro não é senão afastar pai e filho, não permitindo sua necessária e salutar participação na criação do menor", argumenta o advogado.