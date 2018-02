STJ mantém bloqueio dos bens de Zuleido Veras

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o bloqueio dos bens da Construtora Gautama e de seu dono, Zuleido Veras, apreendidos durante a Operação Navalha, da Polícia Federal. Segundo a relatora da ação, ministra Eliana Calmon, a manutenção do bloqueio é uma forma de garantir o ressarcimento ao erário, se for o caso, ao final do processo. As investigações da Operação Navalha tiveram início, na Bahia, sede da Gautama, em 2006, e apontaram a existência de um grupo que trabalhava para a obtenção de lucros por meio de um esquema de contratação e execução de obras públicas. O desvio de dinheiro público ocorria em Alagoas, Maranhão, no Piauí e em Sergipe, com a participação de servidores públicos e agentes políticos.