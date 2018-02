STJ mantém ação popular contra Paulo Maluf

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, recurso de Paulo Salim Maluf, ex-prefeito de São Paulo, pedindo a extinção de ação contra ele. A ação popular busca invalidar operações financeiras realizadas pelo município de São Paulo entre 1992 e 1996, quando Paulo Maluf ocupou a prefeitura. A decisão da Turma seguiu integralmente o voto do relator, ministro João Otávio de Noronha, informa o STJ. A origem do processo está no fato da época em que Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo,e seu secretário de Finanças, Celso Roberto Pitta, coordenou a emissão de Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM) para o pagamento de precatórios do município. Entretanto a emissão gerou prejuízo para a Fazenda Pública municipal, sendo apontadas diversas irregularidades quando da venda no mercado de capitais. Os valores das LFTM seriam em torno de R$ 2,1 bilhões e as dívidas somariam em valores atualizados R$ 323,8 milhões.