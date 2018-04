STJ manda soltar Marcos Valério

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta terça-feira, 13, a soltura de Marcos Valério, que está preso em Salvador. A decisão é do ministro Sebastião Reis Júnior. Preso no último dia 2, durante a Operação Terra do Nunca, em Minas Gerais, Valério é acusado de envolvimento em um esquema de grilagem de terras e fraudes no registro de imóveis em São Desidério. Depois da ação, ele foi encaminhado para a Bahia.

Na segunda-feira, 12, a empresária Margareth Maria de Queiroz Freitas, sócia do empresário na DNA Propaganda, e presa juntamente com Marcos Valério, também recebeu habeas corpus. Segundo o STJ, Margareth foi presa preventivamente por ter assinado uma escritura pública de compra e venda de imóvel supostamente fraudulenta.

Marcos Valério já responde a uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de envolvimento no chamado mensalão do PT.