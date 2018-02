STJ manda soltar ex-prefeito de Delmiro Gouveia-AL O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou soltar hoje Luís Carlos Costa, o Lula Cabeleira, ex-prefeito do município alagoano de Delmiro Gouveia. Ele está preso desde 23 de maio no presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió, acusado de ser um dos mandantes do assassinato do vereador Fernando Aldo, em outubro de 2007. A ordem de soltura foi concedida pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, da 6ª Turma da Corte, atendendo a um pedido de habeas-corpus impetrado pelo advogado de Lula Cabeleira. A ministra deferiu a liminar sem julgar o mérito do processo. Segundo a assessoria do tribunal, a ação vai ao Ministério Público Federal (MPF) para parecer e deve voltar ao STJ para ser levado a julgamento do colegiado, formado por cinco ministros. Eles vão decidir se mantêm ou se revogam a decisão da ministra. Com a soltura de Lula Cabeleira, restam dois candidatos que disputarão as eleições deste ano atrás das grades, em Alagoas: Marcos Santos, candidato a prefeito de Traipu, e o ex-deputado estadual Cabo Luiz Pedro, candidato a uma das 21 vagas da Câmara Municipal de Maceió.