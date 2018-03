STJ manda para STF hábeas de promotores do DF O pedido de habeas corpus em favor de Deborah Guerner e Leonardo Bandarra, membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), foi julgado extinto pelo ministro Felix Fischer, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o ministro, quem deve julgar o pedido é o Supremo Tribunal Federal (STF), não o STJ.