STJ livra deputados alagoanos da prisão O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu, no início da tarde desta terça-feira, um habeas-corpus em favor dos oito deputados estaduais de Alagoas acusados de descumprimento de ordem judicial. Os parlamentares fazem parte da Mesa Diretora da Assembleia e estavam com prisão decretada pelo desembargador Orlando Manso, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL).