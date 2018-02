STJ julgará recurso de Pantoja no dia 23 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai julgar no dia 23, em Brasília, o recurso especial do coronel da Polícia Militar paraense Mário Colares Pantoja, condenado a 228 anos de prisão por comandar o chamado Massacre de Eldorado de Carajás. Em abril de 1996, naquele município, 155 policiais assassinaram 19 trabalhadores rurais, mutilaram 69 e deixaram centenas de feridos. Pantoja aguarda em liberdade.