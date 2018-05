STJ já definiu lista para vaga deixada por Eliana Calmon A lista tríplice com os indicados para ocupar a vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que foi aberta com a aposentadoria da ministra Eliana Calmon, em dezembro, já está pronta. O pleno do STJ decidiu pelos nomes dos magistrados Reynaldo Soares da Fonseca, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Luiz Alberto Gurgel de Faria, do TRF da 5ª Região; e Messod Azulay Neto, do TRF da 2ª Região. A escolha final, agora, caberá à presidente Dilma Rousseff. Depois disso, o indicado será submetido a sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e votado pelo plenário da Casa.