STJ escolhe nomes de candidatos para 3 vagas na Corte

Para a primeira vaga, aberta com a aposentadoria do ministro Pádua Ribeiro, há mais de três anos, foram escolhidos os nomes de: Antonio Carlos Ferreira, de São Paulo; Carlos Alberto Menezes, de Sergipe; e Ovídio Martins de Araújo, de Goiás.

Para a segunda vaga, aberta com a aposentadoria do ministro Humberto Gomes de Barros, foram escolhidos os nomes de Rodrigo Lins e Silva, do Rio de Janeiro; Alde da Costa Santos Júnior, do Distrito Federal; e Sebastião Alves dos Reis, também do Distrito Federal. A terceira lista, para a vaga do ministro Nilson Naves, tem os nomes de Ricardo Villas Bôas Cueva, de São Paulo; Reynaldo Andrade da Silveira, do Pará; e Mário Roberto Pereira de Araújo, do Piauí.