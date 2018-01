STJ envia sindicância da Lava Jato contra Roseana à Justiça Estadual

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasília - O ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu nesta quinta-feira, 5, enviar o caso de Roseana Sarney (PMDB-MA), ex-governadora do Maranhão, à Justiça Estadual do Maranhão. Em agosto foi aberta uma sindicância no STJ contra a ex-governadora para apurar o envolvimento dela com o caso da Operação Lava Jato.

Em agosto do ano passado, a contadora Meire Poza, que trabalhava para o doleiro Alberto Youssef, ligou o ex-chefe ao governo do Maranhão. Segundo ela, Youssef negociou diretamente, a mando das construtoras UTC e Constran, o pagamento de R$ 6 milhões em propinas para que o governo maranhense antecipasse o pagamento de um precatório de R$ 120 milhões que beneficiava as empresas.