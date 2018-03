STJ entra com segundo pedido de ação contra Arruda O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pediu hoje à Câmara Legislativa do Distrito Federal autorização para abrir processo penal contra o governador licenciado José Roberto Arruda (ex-DEM) por falsidade ideológica. O governador é acusado de ter apresentado informações falsas à Polícia Federal para justificar o dinheiro recebido de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo do DF, que gravou em vídeo a cena na qual o governador aceitava o recebimento de maços de dinheiro, supostamente ilegal.