STJ deve decidir hoje sobre quebra de sigilo de Arruda O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Fernando Gonçalves deve decidir hoje se autoriza a quebra do sigilo bancário e fiscal do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido), e dos principais acusados de envolvimento no "mensalão do DEM". A medida foi requerida no primeiro relatório da Polícia Federal (PF) sobre a Operação Caixa de Pandora, entregue ontem, que revelou a existência de um esquema de distribuição de propina a políticos e autoridades de Brasília, que seria comandado por Arruda, alvo de processo de impeachment na Câmara Legislativa.