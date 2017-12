STJ derruba decisão que invalidava convenção do PMDB A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu no final desta tarde que o PMDB pode realizar eleições prévias para escolha do candidato do partido à Presidência da República. Os ministros votaram contrários ao posicionamento do ministro Edson Vidigal, ex-presidente do tribunal, que rejeitava recurso apresentado pelo partido, mantendo a decisão que havia suspendido a convenção realizada em 2004 e atos subseqüentes, incluindo as prévias. As informações são do site do STJ