STJ defende 75 anos para aposentadoria de juízes O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, disse nesta quarta-feira, 25, ser favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estende para 75 anos a idade para que juízes de tribunais superiores se aposentem compulsoriamente. Hoje, os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), de cortes superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU) se aposentam compulsoriamente aos 70 anos.