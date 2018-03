STJ dá 2 dias para secretário de Arruda certificar dados O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Rocha, determinou hoje que sejam devolvidos ao secretário da Fazenda do Distrito Federal, André Clemente Lara de Oliveira, documentos entregues por ele "que não foram requisitados e não se referem a fatos investigados" dentro do processo que apura o suposto esquema de recebimento e distribuição de propinas no Distrito Federal. A decisão do STJ atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF), segundo nota divulgada hoje pela assessoria do tribunal.