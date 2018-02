STJ concede liminar para soltar prefeita afastada

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior concedeu nesta terça-feira, 13, liminar a pedido de habeas corpus e determinou a soltura da prefeita afastada de Ribeirão Preto (SP) Dárcy Vera (PSD). A decisão foi anunciada às 15h30 e será publicada na quinta-feira. Dárcy está presa desde o dia 2, por suspeita de desvio de R$ 45 milhões em um suposto esquema de pagamentos fraudados de honorários advocatícios. Ela está no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba.