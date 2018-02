STJ concede liminar e ex-vice-governador do DF é solto O ex-vice-governador do Distrito Federal e empresário Paulo Octávio foi liberado na madrugada deste sábado, após conseguir liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Um dos maiores empresários do ramo imobiliário da capital do País, Paulo Octávio havia sido preso na última segunda-feira sob suspeita de integrar um esquema de pagamento de propina a servidores públicos para liberar documentos autorizando a construção de obras irregulares.