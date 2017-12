STJ breca licitação de obras do S. Francisco O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou ontem a suspensão da licitação das obras de transposição do Rio São Francisco, promovida pelo Ministério da Integração Nacional. A medida foi tomada após mandado de segurança de três empresas. Segundo elas, o ministério teria modificado os critérios da licitação após a apresentação das propostas, o que teria causado a exclusão do consórcio formado por elas. O ministério informou que já iniciou o levantamento de informações sobre o processo.