STJ afasta desembargadores do Rio Grande do Norte

O ministro Cesar Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o afastamento cautelar dos desembargadores Osvaldo Soares da Cruz e Rafael Godeiro Sobrinho, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). O ministro é relator do inquérito que apura denúncias envolvendo os dois magistrados.

Os desembargadores são ex-presidentes do tribunal. O ministro leva a decisão à apreciação da Corte Especial do STJ na tarde desta quarta-feira, 18.

Nessa segunda-feira, 16, a ministra Eliana Calmon, corregedora nacional de Justiça, afirmou que pediria o afastamento dos dois, denunciados como participantes de um esquema de desvio de dinheiro no Setor de Precatórios da corte estadual, uma fraude estimada em mais de R$ 13 milhões.

Com informações do Superior Tribunal de Justiça