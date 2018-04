STF vota pedidos de extradição de uruguaio O Supremo Tribunal Federal julga na quinta-feira dois pedidos de extradição: um da Argentina e outro do Uruguai, que pedem o retorno do major do Exército uruguaio Manoel Cordeiro Piacentini, acusado de participar da Operação Condor - responsável por mortes e desaparecimentos de opositores de ditaduras sul-americanas nos anos 70. O relator Marco Aurélio Mello indeferiu a ação da Argentina e considerou prejudicado o pedido do Uruguai.