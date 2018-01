STF valida por 9 votos a 2 decisão sobre 'infiéis' Nove ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram hoje que é válida a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determina a perda de mandato por infidelidade partidária. Apenas dois ministros foram contrários à resolução. O ministro Marco Aurélio Mello deu voto contrário, argumentando que, ao baixar a resolução, o TSE assumiu um papel que seria do Supremo, que é baixar ato quando há omissão legislativa. Também foi voto contrário o ministro Eros Grau. Votaram a favor da resolução os ministros Joaquim Barbosa - relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) que questionam a decisão do TSE -, Carlos Alberto Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie, Carlos Ayres Britto, Cesar Peluso, Celso de Mello e Gilmar Mendes. "Fica declara a constitucionalidade plena da resolução do TSE por 9 votos a 2", proclamou Mendes, encerrando o julgamento.