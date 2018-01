STF vai divulgar decisão sobre caso Sean nesta terça

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que vai divulgar nesta terça-feira, 22, as decisões dos dois mandatos de segurança apresentados pela Advocacia Geral da União (AGU) e por David Goldman, pai de Sean, contra os atos que suspenderam a entrega do menino ao consulado americano.

Os mandados questionam a liminar do ministro Marco Aurélio Mello que permitiu a permanência da criança com a família materna, no Rio de Janeiro.