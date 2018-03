STF: vaga deve ser ocupada por suplente do partido Uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que o suplente do partido e não da coligação deve ocupar eventual vaga surgida na Câmara dos Deputados. "Não se pode conceber que, em caso de licença de determinado titular, vinculado a este ou àquele partido, venha a substituí-lo suplente de partido diverso, potencializando-se algo que, em última análise, visa um somatório de forças políticas para lograr êxito nas eleições e que tem a personalidade jurídica imprópria cessada após o pleito", afirmou na decisão o ministro Marco Aurélio Mello.