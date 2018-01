STF terá novo desafio com candidatos condenados Em uma coisa os meios jurídicos parecem estar de acordo: tanto os que apoiam como os que criticam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que jogou a validade da Ficha Limpa para 2012, preveem uma "continuação, ou várias continuações" do caso, daqui para a frente, para se definir a situação eleitoral de candidatos já julgados e sentenciados - ou ainda não - no passado.