STF suspende processos de cassação

Na prática, a decisão suspende temporariamente o julgamento de processos que podem resultar em cassações de governadores, como Marcelo Déda (PT), de Sergipe, e Roseana Sarney (PMDB), do Maranhão.

Segundo o ministro, a controvérsia quanto à competência do TSE para examinar originariamente esses recursos é relevante e projeta graves repercussões quanto à situação dos eleitos. O TSE já cassou os governadores do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), e do Maranhão, Jackson Lago (PDT).