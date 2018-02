STF suspende posse de suplentes de vereadores no País A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmem Lúcia decidiu suspender nesta tarde a posse de todos os suplentes de vereadores, que estavam assumindo cadeiras nas Câmaras Municipais do País com base na emenda constitucional que aumentou sete mil vagas nos legislativos dos municípios.