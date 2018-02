STF suspende júri para decidir sobre chacina de Unaí O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira, 16, a realização do júri para decidir sobre os acusados de envolvimento com a morte de fiscais do Ministério do Trabalho em 2004 em Unaí, Minas Gerais. O júri estava marcado para terça-feira, 17, na Justiça Federal em Belo Horizonte.