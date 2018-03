STF suspende eleição para prefeito em Valença-RJ A cidade de Valença, localizada no sul do Estado do Rio de Janeiro, não terá mais uma nova eleição para escolher seu prefeito amanhã. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu as eleições ao conceder liminar a Vicente de Paula de Souza Guedes, eleito prefeito em 2008, pelo PSC, e que teve o mandato cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).