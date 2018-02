STF, Senado e Câmara discutem criação de TRFs O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, reuniu-se nesta terça-feira com os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), para discutir propostas para criação de tribunais regionais federais (TRFs). Durante o encontro, Barbosa manifestou sua preocupação com a expansão da Justiça Federal e comparou com dados do Judiciário norte-americano, que conta com 874 juízes federais. O presidente do STF não concorda com a expansão da Justiça Federal. "Ele (Barbosa) externou a preocupação com o gigantismo e o crescimento desordenado da Justiça Federal", disse Renan.