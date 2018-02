STF retoma julgamento sobre fidelidade partidária O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje, no início da tarde, o julgamento sobre fidelidade partidária, que havia suspenso ontem. O Supremo irá decidir se o deputado que trocou de legenda terá de devolver o mandato ao partido pelo qual se elegeu. O julgamento foi retomado com a leitura do relator Celso de Mello de seu parecer.