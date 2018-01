STF retoma julgamento dos recursos dos mensalão O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na tarde desta quarta-feira, 21, o julgamento dos recursos dos 25 condenados no processo do mensalão. Os ministros reiniciarão a discussão ocorrida na semana passada sobre o embargo de declaração do réu Bispo Rodrigues do PL (atual PR) do Rio de Janeiro. A polêmica, que gerou bate-boca entre o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, e o vice-presidente, Ricardo Lewandowski, está em qual lei deverá ser usada na dosimetria da pena aplicada a Rodrigues.