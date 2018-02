STF retoma julgamento de recursos O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quinta-feira, 05, o julgamento dos recursos do processo do mensalão com a apreciação dos últimos dois embargos de declaração da ação penal. Os ministros vão analisar pedidos feitos pelo ex-assessor do PP João Cláudio Genú e de Rogério Tolentino, ex-advogado das empresas de Marcos Valério.