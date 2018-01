STF retifica julgamento de extradição de Battisti O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje retificar a proclamação do resultado do julgamento de extradição do ex-ativista italiano, Cesare Battisti. Com a nova proclamação, ficou estabelecido que o Supremo autorizou a extradição, e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ou não entregar Battisti para o governo da Itália.