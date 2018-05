STF rejeita recurso de Mattoso no caso Francenildo O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Mattoso não se livrou da ação que o acusa de envolvimento com a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. O Supremo Tribunal Federal (STF) recusou recurso que contestava o fato de a corte ter recebido a denúncia após rejeitar acusação contra Antonio Palocci (PT-SP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.